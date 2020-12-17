РИАМО - 17 дек. В туристическом сервисе Russpass появился новый маршрут, посвященный легендарной Останкинской башне – самому высокому сооружению в Европе, сообщается на сайте мэра Москвы.

После того, как башню откроют для посетителей, все желающие смогут приобрести билет.

«Гостей пригласят в интерактивный цифровой музей, на специальную программу для романтических свиданий в ресторане с крутящимися полами и на уникальную детскую образовательную экскурсию», - говорится в сообщении.

Уже с четверга, благодаря сотрудничеству туристического портала и телебашни, на медиафасаде можно будет увидеть информационный ролик проекта.​