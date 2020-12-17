РИАМО - 17 дек. В Московском зоопарке вслед за медведями в зимнюю спячку впали бурундуки, животные будут проводить зиму в деревянных дуплянках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для многих животных комфортный зимний сон — залог здоровья и будущего успешного размножения. Поэтому мы стараемся обеспечить необходимые условия сна всем нашим обитателям», - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она уточнила, что для животных подготовили несколько деревянных дуплянок. Бурундуки сами выбирают, в какой из них провести зиму. В дуплянку для теплоты и уюта кладут войлок, мох и сухую траву.

Спячка бурундуков может прерваться, если станет теплее. Они просыпаются и могут выйти на прогулку или перекусить. Но, если температура воздуха снова станет низкой, то они снова заснут.

Сотрудники зоопарка следят за тем, чтобы миски животных всегда были полны кормом. Животные зимуют поодиночке. Проснутся грызуны уже весной. ​