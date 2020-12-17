РИАМО - 17 дек. Московские пользователи платежной системы «Мир» смогли сэкономить более 300 тысяч раз при оплате услуг на детей, это позволила сделать скидка в 5%, которая доступна при пополнении лицевого счета сервиса «Москвенок», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пользователи «Мира» также могут без комиссии заплатить за детсад, группы продленного дня, кружки и секции. Акция действует до 31 августа 2021 года.

«Совместно с платежной системой «Мир» мы предоставили горожанам возможность сэкономить при оплате ряда востребованных услуг для детей. С момента запуска акции лицевой счет «Москвенок» пополнили со скидкой более 130 тысяч раз», - сказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий города Москвы Владимир Новиков.

Он добавил, что жители столицы воспользовались услугой оплаты без комиссии более 180 тысяч раз. В случае, если горожанин платит картами других платежных систем, то с него снимается комиссия в размере до 1,5%. Воспользоваться услугой оплаты без комиссии можно в организациях, подведомственных столичным департаментам образования и науки, культуры, спорта.

Для большего удобства получить скидку на услуги для детей с помощью платежной системы «Мир» можно в онлайн формате, в том числе на портале mos ru в сервисе «Мои платежи».

В личном кабинете нужно указать номер паспорта, СНИЛС и данные свидетельства о рождении ребенка, тогда нужные счета отобразятся автоматически.

Кроме того, москвичи могут оплатить образовательные и другие услуги, не уплачивая комиссию, в приложении «Госуслуги Москвы». Для этого необходимо зайти в раздел «Мои начисления». Также можно отсканировать специальный штрих-код, который находится на платежной квитанции.