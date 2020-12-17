РИАМО - 17 дек. Вечером в четверг в Москве загруженность дорог может составить восемь – девять баллов, сильно будет загружен центр города, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Плотно будет в центральной части города, на кольцах (Третьем транспортном кольце и МКАД)», - говорится в сообщении.

Кроме того, пробки могут образоваться в районе проведения дорожных работ на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, на Северянинском путепроводе и 53-м километре МКАД.

Домой лучше ехать после 20:00. Кроме того, рекомендуется пользоваться городским транспортом.

Утром в четверг затруднено движение в центр на Волгоградском и Рязанском проспектах, а также на Шоссе Энтузиастов. Пробка образовалась на внутренней стороне ТТК перед Новорижской эстакадой. На МКАД движение было осложнено на внутренней стороне от Каширского шоссе до Варшавского шоссе и на внешней стороне от Лосиного острова до Осташковского шоссе.

На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы.

Девятый балл: ждать ли предновогодних пробок в Московском регионе>>