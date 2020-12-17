РИАМО - 17 дек. Более 1,5 миллиона звонков приняли специалисты call-центра комплекса социального развития, в сутки к ним поступает до 50 тысяч звонков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты call-центра отвечают в том числе на вопросы про коронавирус.

«В день около 400 человек принимали до 50 тысяч звонков. На сегодняшний день операторы — сотрудники центров «Мои документы» уже обработали более 1,6 миллиона вызовов. Горячая линия стала первой входящей точкой оказания помощи москвичам. Благодаря совместным усилиям ее специалистов и команды из 7 тысяч социальных работников москвичи получили уже более полумиллиона бесплатных социальных услуг», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в число этих услуг вошла доставка лекарственных средств, продуктов питания, товаров первой необходимости, кормов для домашних животных, твердого топлива для жилых и садовых домов, а также оформление пособия по безработице во время самоизоляции.

Кроме того, специалисты центра помогали врачам в стационарах и лабораториях - брали на себя часть бумажной и административной работы, чтобы у медработников оставалось больше времени на выполнение основных обязанностей.​