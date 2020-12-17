РИАМО – 17 дек. В ходе торгов цена на биткоин выросла на 13% и поднялась до исторической отметки в 22 тысяч долларов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Доля биткоина на глобальном рынке криптовалют составляет около 64,2%. Он является самой популярной цифровой единицей в этой категории», - говорится в сообщении.

Историческую цену биткоин обновляет не в первый раз. До этого биткоин побил рекорд трехлетней давности.

При этом аналитики предсказывают в дальнейшем падение этой валюты.​