РИАМО - 17 дек. В столице 260 тысяч горожан стали самозанятыми в текущем году, всего на сегодняшний день в мегаполисе зарегистрировано более 454 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход, сообщается на сайте мэра Москвы.

«На протяжении октября и ноября в Москве был зарегистрирован рекордный за все время действия этого налогового режима рост количества самозанятых — по 29 тысяч человек в месяц», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что правовой статус самозанятого позволяет вести легальную профессиональную деятельность на особых условиях и платить налоги: 4% уплачивается с доходов, полученных от физических лиц, 6% — с доходов от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

За 11 месяцев 2020 года в бюджет столицы с налога на самозанятых поступило 1,02 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год.

Как отметил руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, в столице отмечается рост доходов самозанятых. Так, на 1 декабря 2020 года суммарный доход — 102,6 миллиарда рублей.

«Из тех, кто указал при регистрации свой вид деятельности, больше всего плательщиков налога на профессиональный доход работают в строительстве, доставке, маркетинге, рекламе, такси, грузоперевозках, а также сдают квартиры в аренду», - сказал Пуртов.​

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