РИАМО - 17 дек. Два человека погибли при пожаре в жилом доме, произошедшем в деревне Афанасьево городского округа Коломна утром 16 декабря, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 04:46 от очевидца на ЦППС Коломенского МПСГ поступило сообщение о пожаре в жилом доме. В результате пожара погибло 2 человека», - говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать в 04:52, ликвидировать открытое горение – в 4:53. В 8:12 обнаружили тело первого погибшего, в 08:30 было обнаружено второе тело.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

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