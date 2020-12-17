РИАМО - 17 дек. Теперь к Московскому инновационному кластеру смогут присоединиться физические лица, любой гражданин имеет возможность представить свой инновационных проект на платформе, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Раньше стать участниками кластера могли только юридические лица и ИП.

«Это позволит найти партнеров и инвесторов, разместить заказы на производство продукции, стать участником технологических конкурсов. Впервые в мировой практике подобные решения доступны не только компаниям, но и физическим лицам», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Чтобы стать участников кластера, нужно пройти регистрацию на платформе i.moscow. При этом нужно внести свой телефон и электронную почту, а тем, кто зарегистрирован на mos.ru, еще добавить действующий на портале логин и пароль.

Поделиться своим проектом можно в разделе «Проекты и потребности», а опубликовать заказы на производство продукции – в разделе «Биржа контрактного производства». Кроме того, граждане смогут подавать заявки на акселераторы и технологические конкурсы.

Список сервисов для физлиц будет увеличиваться. В скором времени они смогут подавать заявки на хакатоны и добавлять свои изобретения на бирже патентов.