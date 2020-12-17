РИАМО - 17 дек. До конца текущего года планируют построить 15 котельных в городских округах Зарайск, Рузский, Серебряные Пруды, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В рамках реализации госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в границах пяти городских округов Московской области реализуется проект топ-5, направленный на повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, снижение платы граждан за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Проект находится на контроле губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и реализуется министерством энергетики региона.

«Первый этап реализации программы мероприятий топ-5 рассчитан на 2020-2021 годы и включает в себя строительство и модернизацию 47 объектов теплоснабжения. До конца 2020 года будут реализованы мероприятия по 15 объектам», - говорится в сообщении.

В городском округе Зарайск завершится строительство семи новых объектов теплоснабжения. В Рузском городском округе построят семь новых объектов теплоснабжения. В городском округе Серебряные Пруды завершится строительство одного нового объекта . Окончание строительства оставшихся объектов первого этапа топ-5 будет реализовано в 2021 году.

«По поручению губернатора в Подмосковье реализуется программа топ-55. В пяти округах проводятся работы по повышению энергоэффективности теплоснабжения, а также по снижению платы граждан за жилищно-коммунальные услуги. Первый этап программы, в который вошли округа Зарайск, Серебряные Пруды, Луховицы, Руза и Шатура, завершится в 2021 году», - сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он уточнил, что населенные пункты второго этапа сейчас находятся в проработке министерства.

Сотрудники министерства энергетики Московской области совместно с главой городского округа Серебряные Пруды проверили выполнение работ по переводу абонентов на индивидуальное теплоснабжение (отопление) с использованием газовых котлов. На сегодняшний день в городском округе 10 абонентов переведено на индивидуальное теплоснабжение с использованием газовых котлов. Это позволит сократить плату граждан за отопление - каждый абонент сможет сэкономить 20 тысяч рублей ежегодно.

Всего до конца года в Серебряных Прудах планируется перевести на индивидуальное теплоснабжение 46 абонентов в селе Петрово и поселке Дмитриевский. Работы по повышению эффективности систем теплоснабжения городского округа Серебряные Пруды будут продолжены в следующем году. В 2021 году будет газифицировано и переведено на индивидуальное отопление 76 абонентов в селах Мочилы, Глубокое и Подхожее.