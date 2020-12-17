РИАМО – 17 дек. Депутат Государственной думы РФ, глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает, что добиться снижения цен на продукты в стране можно с помощью списков на арест, сообщает kp.ru.

«Самый лучший способ регулировать цены - начать составлять списки на арест», - отметил Жириновский.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поднял вопрос повышения цен на продукты. Была создана рабочая группа по решению этого вопроса.

В итоге фиксировать цены на базовые продукты питания будут разными способами в зависимости от регионов. ​