РИАМО - 17 дек. В Москве и Московской области в четверг небо по-прежнему будем затянуто облаками, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и область окажутся под влиянием атлантического циклона. С юго-западным ветром придет порция теплого и влажного воздуха. После продолжительного периода морозной погоды придет оттепель. Небо по-прежнему будет затянута облаками. Местами пройдут небольшие осадки», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха днем в Москве состоит от 0 до плюс 2 градусов, а в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов.

Атмосферное давление в середине дня понизится до 751 миллиметр ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 80%. Юго-западный ветер разовьет скорость от 6 до 11 метров в секунду.

Скандинавская зима: прогноз погоды в Москве на новогоднюю ночь и январь 2021 года>>