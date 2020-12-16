РИАМО - 16 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за благоустройством и транспортной инфраструктурой в трех городских округах, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В среду состоялась рабочая встреча губернатора с главой Дубны Сергеем Куликовым, главой Коломны Денисом Лебедевым и главой Электростали Инной Волковой по вопросу удовлетворенности жителей различными сферами жизни городских округов.

«По результатам социологических исследований, обращений и личных встреч выяснилось, что в Дубне больше всего обращают внимание на своевременный вывоз и утилизацию мусора», — отмечается в сообщении.

Губернатор поручил главе усилить контроль за чистотой города, уборкой вокруг мусорных контейнеров, увеличить частоту уборки территории Дубны и дополнительно установить контейнерные площадки для раздельного сбора отходов.

Помимо этого, Воробьев поручил вывести дополнительные автобусы на основные маршруты с учетом предложений жителей.

В Электростали жители обеспокоены благоустройством и качеством услуг ЖКХ. Глава региона поручил представить предложения по строительству станций водоочистки и ремонту подъездов многоквартирных домов.

По результатам социологических исследований, в Озерах людей больше всего волнуют проблемы транспортного сообщения и благоустройство. Главе поручено изменить схемы дорожного движения, поставить новые светофоры, обустроить пешеходные переходы, взять на особый контроль работу общественного транспорта, а также установить детскую и спортивную площадки.

Все поручения поставлены на особый контроль губернатора. При этом о результатах работы главы должны отчитаться в течение трех месяцев.