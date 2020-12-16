РИАМО - 16 дек. В Московской области для профилактики деструктивного поведения обучающихся проводится комплекс мероприятий с подростками, учителями и родителями сотрудниками Главного управления региональной безопасности Московской области, администраций городских округов совместно с представителями правоохранительных органов, говорится в сообщении ГУРБ Подмосковья.

«Скулшутинг» - это вооруженное нападение учащегося или постороннего на школьников, педагогов, персонал в образовательной организации.

«Эксперты сходятся во мнении, что есть два главных направления, по которым должна строиться работа по противодействию подобным инцидентам. Это — мониторинг соцсетей с последующими организационными мерами и выводами, а также — качественный контроль за правилами безопасности в учреждениях образования и моральным климатом в подростковой среде», — отмечается в материале.

Главным управлением региональной безопасности Московской области разработаны методические рекомендации по предотвращению и профилактике «скулшутинга» для образовательных учреждений. В рекомендациях можно найти информацию о возможных причинах преступлений, психологический портрет стрелков, методы профилактики, а также советы по действиям при самом нападении на учреждение.

Для обеспечения детской безопасности в регионе проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (установка средств технической охраны, металлодетекторов, шлагбаумов) в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья». Реализуется проект противодействия идеологии «скулшутинга» - алгоритм выдачи разрешений на владение оружия подросткам с учетом мнения психологов, педагогов.

Также ведется мониторинг социальных сетей в Интернете – к данной работе привлечено движение «Московский областной Волонтерский патруль». Добровольцы помогают выявлять группы деструктивной направленности в сети Интернет. Кроме того, реализуется проект интерактивного урока «Безопасный интернет – школьникам» — ребятам объясняют, в чем опасность вербовки через интернет-сообщества, которые могут содержать пропаганду совершения преступлений.

Также есть проект «Школа добрососедства», в рамках которого молодежь Подмосковья вовлекается в диалог с представителями традиционных религиозных конфессий.

При успешном взаимодействии между педагогами, психологами, правоохранительными органами муниципальных образований Подмосковья был организован ряд обучающих мероприятий по вопросам безопасности образовательных учреждений и профилактике совершения терактов.

«В Подмосковье уделяется особое внимание антитеррористическому воспитанию обучающихся и роли в этом воспитании родителей и учителей. Педагоги проходят специальную подготовку, где обозначаются признаки, по которым можно определить, что ребенок попал под чье-то деструктивное влияние, специалисты дают рекомендации по действиям при выявлении таких рисков», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Он добавил, что родителям нужно помнить: если стал известен факт травли подростка в школе или соцсетях, об этом нужно незамедлительно сообщить школьному психологу и руководству учебного заведения. С данной проблемой необходимо будет разобраться специалистам, чтобы не допустить беды.