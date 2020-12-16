РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 дек. В домодедовском парке «Елочки» 17 декабря весь день будет закрыт каток в связи с профилактическими работами, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с тем, что завтра, 17 декабря синоптики обещают плюс 2 градуса, на катке будут проходить профилактические работы и каток будет закрыт весь день», — говорится в сообщении.

Команда парка приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит жителей за понимание.