РИАМО - 16 дек. В Московской области более 1,4 тысячи гектаров земли и более 460 объектов капитального строительства переданы с начала 2020 года из федеральной собственности в собственность Подмосковья и муниципальных образований во взаимодействии с федеральными структурами, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.
Содействие в работе оказывали ТУ Росимущества в Московской области, Минобороны России, управление делами президента РФ и ОА «ДОМ.РФ».
В рамках взаимодействия с федеральными структурами определяются объекты, которые могут быть полезны региону и его жителям, и осуществляется их передача в областную или муниципальную собственность.
Так, во взаимодействии с ТУ Росимущества в течение 2020 года переданы более 1 тысячи гектаров земли, с министерством обороны РФ – свыше 250 гектаров, при содействии АО «ДОМ.РФ» - 75,6 гектара земли, а управление делами президента РФ содействовало в передаче 73 гектаров земли.
Все передачи играют важную социальную и экономическую роль для развития городских округов. В частности 75,6 гектаров, переданные с АО «ДОМ.РФ» в собственность городского округа Подольск, после оформления передадут многодетным семьям округа. Участок позволит обеспечит землей более 500 многодетных семей.
В городском округе Шатура на земельном участке площадью 72 гектара, оформленном совместно с теруправлением Росимущества, появится индустриальный парк.
«А благодаря переданным в собственность ЗАТО Звездный городок 36 гектарам, на которых размещены 4 СНТ с 300 домовладениями, жители могут зарегистрировать права на свои земли и дома. Аналогичная ситуация с дачниками Сергиево-Посадского округа – в округ переданы 15 гектаров земли под некоммерческой дачной организацией, в составе которой 115 земельных участков, которые теперь также смогут быть оформлены дачниками», - говорится в сообщении.
На земельном участке площадью в два гектара в сельском поселении Непецино Коломенского городского округа, переданном во взаимодействии с управлением делами президента РФ в муниципальную собственность, разместился муниципальный спортивный комплекс.
Кроме того, при участии Минобороны РФ передаются имущественные комплексы бывших военных городков. Среди них есть и жилые квартиры. После передачи в собственность муниципального образования администрация городского округа может обслуживать, ремонтировать и улучшать жилищный фонд, а граждане могут приватизировать квартиры.
За год были переданы 426 квартир в восьми городских округах Подмосковья. Из них 185 квартир переданы в муниципальную собственность городского округа Серпухов, 181 – в собственность Химок, 44 – в Солнечногорск. Также переданы квартиры в Черноголовке, Богородском, Бронницах, Балашихе и Щелкове.
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