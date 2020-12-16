РИАМО - 16 дек. В Московской области более 1,4 тысячи гектаров земли и более 460 объектов капитального строительства переданы с начала 2020 года из федеральной собственности в собственность Подмосковья и муниципальных образований во взаимодействии с федеральными структурами, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

Содействие в работе оказывали ТУ Росимущества в Московской области, Минобороны России, управление делами президента РФ и ОА «ДОМ.РФ».

«Взаимодействие с федеральными структурами очень важная часть работы по управлению имуществом. На территории Московской области много объектов, которые принадлежат Российской Федерации, например, бывшие военные объекты, военные городки, здания, которыми ранее пользовались федеральные ведомства и их подведомственные учреждения, жилой фонд и другие», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В рамках взаимодействия с федеральными структурами определяются объекты, которые могут быть полезны региону и его жителям, и осуществляется их передача в областную или муниципальную собственность.

Так, во взаимодействии с ТУ Росимущества в течение 2020 года переданы более 1 тысячи гектаров земли, с министерством обороны РФ – свыше 250 гектаров, при содействии АО «ДОМ.РФ» - 75,6 гектара земли, а управление делами президента РФ содействовало в передаче 73 гектаров земли.

Все передачи играют важную социальную и экономическую роль для развития городских округов. В частности 75,6 гектаров, переданные с АО «ДОМ.РФ» в собственность городского округа Подольск, после оформления передадут многодетным семьям округа. Участок позволит обеспечит землей более 500 многодетных семей.

В городском округе Шатура на земельном участке площадью 72 гектара, оформленном совместно с теруправлением Росимущества, появится индустриальный парк.

«А благодаря переданным в собственность ЗАТО Звездный городок 36 гектарам, на которых размещены 4 СНТ с 300 домовладениями, жители могут зарегистрировать права на свои земли и дома. Аналогичная ситуация с дачниками Сергиево-Посадского округа – в округ переданы 15 гектаров земли под некоммерческой дачной организацией, в составе которой 115 земельных участков, которые теперь также смогут быть оформлены дачниками», - говорится в сообщении.

На земельном участке площадью в два гектара в сельском поселении Непецино Коломенского городского округа, переданном во взаимодействии с управлением делами президента РФ в муниципальную собственность, разместился муниципальный спортивный комплекс.

Кроме того, при участии Минобороны РФ передаются имущественные комплексы бывших военных городков. Среди них есть и жилые квартиры. После передачи в собственность муниципального образования администрация городского округа может обслуживать, ремонтировать и улучшать жилищный фонд, а граждане могут приватизировать квартиры.

За год были переданы 426 квартир в восьми городских округах Подмосковья. Из них 185 квартир переданы в муниципальную собственность городского округа Серпухов, 181 – в собственность Химок, 44 – в Солнечногорск. Также переданы квартиры в Черноголовке, Богородском, Бронницах, Балашихе и Щелкове.