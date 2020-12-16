РИАМО - 16 дек. В России может появиться новая схема учета обманутых дольщиков, Фонд защиты прав граждан готовит законопроект, который позволит ввести персонифицированный учет обманутых дольщиков в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИЖС), сообщает Федеральное агентство новостей.
Он добавил, что в РФ есть проблема учета дольщиков. Она появилась после того, как с регионов сняли обязанность вести реестр пострадавших участников долевого строительства.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в текущем году приняты решения по 48 тысячам обманутых дольщиков. В следующие три года на эти цели выделят 54 миллиарда рублей.
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