РИАМО - 16 дек. В подмосковных домах-интернатах проходят праздничные программы «Елка желаний», в мероприятиях участвуют известные артисты, а также блогеры, в числе которых Александр Асташонок, Максим Свобода, Кристина Кошелева, братья Сафроновы, финалисты шоу «Голос» Анастасия Бейнар, Буша Гоман и другие, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

16 декабря праздничные программы состоялись в Дмитровском детском доме-интернате, в Мытищинской школе музыкального воспитания, а также в Московском областном хосписе. Ведущими мероприятия в хосписе стали Дед Мороз и Снегурочка.

«17 декабря известные артисты и блогеры приедут в Филимонковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и в ГКУ Московской области «Доверие», – говорится в сообщении

18 декабря мероприятия пройдут в Уваровском детском доме-интернате, а также в ГКУ Московской области «Созвездие».

Подобные мероприятия уже прошли в интернатах «Преображение», «Вдохновение», «Семья и дом».