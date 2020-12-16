РИАМО - 16 дек. Управляющие компании исполнили порядка 11 тысяч заявок от жителей Подмосковья, которые поступили им с начала отопительного сезона 2020-2021 годов по вопросам отопления, говорится в сообщении пресс-службы Государственной жилищной инспекции Московской области.

Работа с обращениями, которые УК выполнили на 41% больше, чем год назад, контролируются Госжилинспекцией Подмосковья в Центре управления регионом.

«Обращения жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС Московской области) принимаются по шести подкатегориям: «отсутствие отопления», «течь стояков и приборов отопления», «изоляция трубопроводов», «низкая температура в подъездах», «ненадлежащее качество коммунальной услуги (холодно/жарко в квартире)», «неполный/неравномерный прогрев прибора отопления», – говорится в сообщении.

По двум последним категориям с октября по середину декабря было исполнено три четверти заявок, а именно 5,2 тысячи и порядка 3 тысяч соответственно.

Руководитель Госжилинспекции Ольга Федина отметила, что правилами предоставления коммунальных услуг предусмотрена нормативная температура воздуха в жилых помещениях. Значения ее в Подмосковье определяются цифрами не менее плюс 18 градусов по Цельсию, а в угловых комнатах – плюс 20. Допустимыми отклонениями от нормы считается снижение температуры не более чем на 3 градуса во временной промежуток с 00:00 до 05:00. Снижение температуры днем не допускается.

Во время отопительного сезона отопление должно быть круглосуточным и бесперебойным. Допустимый перерыв не превышает 24 часов в течение месяца. Единовременно он должен составлять не более 16 часов при температуре воздуха в жилых помещениях от плюс 12 градусов, и не более четырех часов при температуре воздуха от плюс 8 до плюс 10 градусов.

Если представленные требования не соблюдаются, нужно обращаться в управляющую компанию. Самым удобным способом для обращения считается ЕДС Подмосковья. Заявки с портала принимаются управляющими организациями в течение 24 часов. Работы выполняются в регламентированные сроки. Согласованием работ для закрытия заявки занимается заявитель.