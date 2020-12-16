РИАМО - 16 дек. Подмосковье отметили одним из лидеров среди российских субъектов по развитию цифровизации городского хозяйства, что является важным показателем для всей России, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Это очень важный показатель для всей страны и для Подмосковья в частности. Индекс разработан в рамках проекта «Умный город», который входит в нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что согласно свежему индексу, Подмосковье стало лидером во всех категориях, под которые подходят города региона по численности населения. Таким образом, был отмечен колоссальный рост области за прошлый год.

Цель «IQ городов» состоит в том, чтобы определить базовый уровень цифровизации горхозяйства и эффективности решений, внедряемых в города и регионы согласно паспорту «Умного города». При подведении итогов индекса было отмечено 14 городов региона.

Так, в категории «Крупные города: свыше 250 тысяч человек» оказались Химки – город занял первое место с 68,9% и увеличил свой показатель на 2% по сравнению с данными за 2018 год. Третье место закрепилось за Балашихой. Индекс города составил 63,16%, что говорит об увеличении показателя на 3% по сравнению с 2018 годом. А на четвертом месте с 57,98% оказался Подольск, показатель города с 2018 года вырос на 1%.

Категория «Большие города: свыше 100 тысяч человек» покорилась восьми подмосковным городам, в числе которых оказались Щелково, Домодедово, Реутов, Долгопрудный, Одинцово, Раменское, Серпухов, Орехово-Зуево.

В категории «Города: менее 100 тысяч человек» первое, второе и четвертое места заняли Дубна, Ивантеевка и Наро-Фоминск соответственно.

Первые итоги по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» были представлены в марте 2020 года министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Тогда учитывались результаты за 2018 год, а свежие показатели рассчитанные за 2019 год объявили в среду.

Индекс рассчитывается по десяти направлениям и содержит в себе 47 показателей. Направления включают в себя городское управление, инновации для городской среды, умное ЖКХ, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктуру сетей связи, а также интеллектуальные системы социальных услуг.

Нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется до 31 декабря 2024 года, а его бюджет превышает 1 триллион рублей. Он помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными.

Нацпроект «Цифровая экономика» реализуется до 31 декабря 2024 года и преследует цель повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Его бюджет превышает 1,8 триллиона рублей.