РИАМО - 17 дек. С XIX века клинские мастера создают елочные игрушки. Сегодня эти украшения в стиле народных художественных промыслов знают по всей России и за рубежом. О том, как менялись с годами игрушки и что они могут рассказать об истории нашей страны, — в новом выпуске подкаста «Путь-дорога».

В новом выпуске ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут, откуда на Руси взялась традиция наряжать елку и праздновать Новый год 1 января, какими были первые елочные игрушки и почему именно Клин прославился своими мастерами. Кроме того, слушатели узнают, какие директивы выпускали для украшения елки в СССР, о трендах этого Нового года и темном прошлом Деда Мороза.

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