РИАМО - 16 дек. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков предложил запретить трансляции насилия над людьми в интернете на законодательном уровне, сообщает ТАСС.

Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко должна будет представить свои предложения к концу января.

«Только что открыто уголовное дело, когда девушка умерла в результате этого стрима. Причем все это происходило в прямом эфире. Мне кажется, здесь нужно принять дополнительные законодательные меры. Конечно, можно открыть уголовное дело по факту убийства в прямом эфире, но это неправильная реакция. Мы должны ввести такие поправки в законодательство, которые запретят треш-стримы как таковые», — сказал Пушков на пленарном заседании в среду.

Он добавил, что эфиры с унижением людей получают популярность.

Матвиенко поручила комитету по законодательству проработать вопрос и понять, какие изменения нужны в законодательстве для недопущения таких случаев. Она выразила сожаления, что власти с запаздыванием принимают подобные меры по недопущению и профилактике тех или иных порочных явлений, происходящих в интернете.

«Работаем вдогонку. Конечно, надо думать, что с этим делать», — отметила Матвиенко.

В конце января спикер Совфеда попросила доложить о конкретных предложениях.

Ранее во время онлайн-трансляции блогера Стаса Решетняка (Reeflay) умерла девушка. Раменский суд Подмосковья принял решение об аресте молодого человека до 3 февраля следующего года. Блогер обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.​