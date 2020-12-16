РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Администрация подмосковного Подольска приняла решение о сносе трех домов-недостроев в микрорайоне Львовский, в настоящее время началось согласование постановления, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска спросила о судьбе трех домов в микрорайоне Львовский, которые создают опасность для жителей близстоящих домов, а также детей. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области повторно рассмотрел обращение жителя по вопросу включения зданий в перечень объектов незавершенного строительства.

«Дома №№63/6, 65 на улице Красная и №8 на улице Орджоникидзе включили в перечень под инвентарными номерами 4000, 4001, 4002. Администрация Подольска приняла решение о сносе указанных объектов. В настоящее время комитет по строительству и архитектуре администрации Подольска подготовил и начал согласование постановления о сносе многоквартирных домов №№ 63/6, 65 на улице Красная», — говорится в сообщении.

Дом №8 на улице Орджоникидзе согласно заключению межведомственной комиссии администрации окурга включили в мае в перечень аварийных домов муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Ориентировочный срок завершения процесса ликвидации объекта — 2024 год.

Всего на территории городского округа выявлено 89 объектов незавершенного строительства. На данный момент ликвидировано 44 объекта (семь снесено, еще семь — достроено, приведено в соответствие — 29, отремонтировано — один).