РИАМО - 16 дек. В Московской области в хозяйствах с начала года вакцинировали более 380 тысяч голов кроликов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Вакцинация проводилась специалистами государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий.

«Выполнены профилактические вакцинации против вирусной геморрагической болезни кроликов более 163 тысяч голов, против миксоматоза более 147 тысяч голов животных. Также произведены лечебно-профилактические обработки против кокцидиоза более 72 тысяч особей. Всего в хозяйствах всех форм собственности, в том числе личных подсобных, вакцинировано и обработано более 380 тысяч голов кроликов», - сказал и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Для вакцинации привлекли свыше 200 ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы Подмосковья.

«Вирусная геморрагическая болезнь кроликов – инфекционная, остропротекающая болезнь, которая характеризуется очень быстрым распространением среди взрослого поголовья и сопровождающаяся высокой летальностью - 80-100%», - отметил Воскресенский.

Профилактическая вакцинация позволяет предотвратить заболевания и вырастить здоровое поголовье. Данная болезнь неопасна для человека или других животных. Вспышки болезни не связаны с временем года, эпизоотия протекает в любое время.

Вакцинация кроликов — единственный эффективный, надежный способ защитить животных от заражения опасными инфекциями, вирусно-бактериальными заболеваниями.