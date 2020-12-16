РИАМО - 16 дек. В деревне Раздоры Одинцовского городского округа построят трехэтажный образовательный центр, общая площадь которого составит 6 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Центр дополнительного образования, который предложит районным детям занятия по нескольким десяткам дисциплин, рассчитан на 825 человек.

«По информации застройщика, в блоке для детей 6-10 лет предусмотрены кружки изобразительного искусства и технического моделирования, а также кабинеты для общеобразовательных занятий. Для учеников 10-17 лет оборудуют мастерские по обработке дерева и металла, IT-полигон, физико-химические лаборатории, кино-фото-лабораторию и студию звукозаписи», – говорится в сообщении.

Спортивный блок будет оснащен хореографическими, а также тренажерным спортзалами. Ученики смогут пополнить свои знания посредством материалов медиатеки и библиотеки. Проектом также предусмотрены детское кафе, медкабинет и буфет.

На территории центра будут размещены магазины, гастромаркет, рекреационная зона с открытым амфитеатром, а также медицинский, выставочный и фитнес центры.

Строительство нового образовательного центра в жилом квартале «Спутник» планируют завершить в третьем квартале 2022 года. Застройщиком выступает группа «Самолет».