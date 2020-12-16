Смешать в отдельно миске соевый соус и все специи, кроме лаврового листа, нарезать туда чеснок. После курицу обжарить на сковородке до румяной корочки — примерно по минуте с каждой стороны. Далее влить соус и добавить нарезанный полукольцами лук. Блюдо нужно довести до кипения и тушить с закрытой крышкой 15 минут. Подавать курицу можно с рисом.
«Над салатом не стоит долго думать. Можно сделать классическое оливье, только с курицей и добавить в него репчатый лук, чтобы оттенить вкус», — добавляется в материале.
Ингредиенты: куриное филе — 3 штуки; картофель — 6 штук; яйца — 6 штук; репчатый лук — 2 штуки; свежие, соленые или маринованные огурцы — 4 штуки; консервированный зеленый горошек — 400 грамм; майонез — 200 грамм; зелень для украшения — по вкусу; соль, перец — по вкусу. Все ингредиенты нужно порезать, смешать в миске и заправить майонезом.
Кроме того, из курицы можно сделать наивкуснейшие «шарики». Для этого нужны куриная грудка — 100 грамм; сыр мягкий — 100 грамм; сыр твердый — 50 грамм; морковь — 1 штуки; перец черный молотый; майонез; укроп.
Нужно мелко порубить варенную грудку, смешать с отварной морковью, пряным мягким сыром, укропом, майонезом и перцем. Из этой массы сформировать шарики, потереть сыр на мелкой терке и обвалять закуску в нем. Также блюдо можно дополнительно обжарить.
«Закусочные помидоры, фаршированные курицей, также станут украшением новогоднего стола. Подавать их нужно непременно горячими», — отмечается в материале.
Ингредиенты: сыр твердый — 100 грамм; помидоры — 6-8 штук; куриная грудка — 1/2 штуки; майонез; специи. Из помидор нужно вытащил сердцевину и нафаршировать обжаренной на сковородке курицей. Сверху смазать майонезом и потереть сыр. Запекать 15 минут.
Также на для праздничного стола можно приготовить бастурму. Для этого понадобятся куриное филе — 700 грамм; прованские травы — 2 столовые ложки; соль — 2 столовые ложки; масло подсолнечное — 1 столовая ложка; сахар — 2 чайные ложки; перец черный горошком — 5-6 штук; бутоны гвоздики — 3 штуки; лавровый лист — 2-3 штуки; смесь молотых перцев — 1 щепотка; перец красный молотый — 1 щепотка.
Куриное мясо нужно промыть и удалить лишний жир и кости. Затем вскипятить воду, остудить до комнатной температуры, всыпать сахар и соль и размешать до полного растворения. Далее добавить гвоздику, перец горошком и лавровый лист. Опустить в воду мясо и оставить на 12 часов. После мясо вынуть, застелить противень фольгой, выложить туда филе, обмазать смесью специй и поставить в духовку на 15 минут. Затем выключить духовку и оставить готовое мясо еще на два часа.
Холодец, Оливье или Селедка под шубой: кто ты на новогоднем столе?
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Как в песне «Несчастного случая» – с первого и по тринадцатое
Отдыхаю по несколько раз в год, так что не страдаю
Верните 10 дней праздников, чтобы успеть и отдохнуть, и дела поделать
Да хоть сколько, только 31-е отдайте!
Чем дольше, тем лучше
«Селедка под шубой»
Ты – неизменный участник новогодних застолий, любишь отдыхать по-русски, громко и шумно. Такая русская экзотика, которая обязательно есть в меню ресторанов русской кухни. С подарками и нарядом ты особо не заморачиваешься, но обязательно после 12 идешь в гости к соседям, как подружки Нади из «Иронии судьбы», а потом – на улицу, гулять под гром фейерверков. Правда, «шуба» - самый неоднозначный салат на новогоднем столе, ведь никогда не знаешь – что там внутри. Главное – грамотно приготовить и соблюсти пропорции. Стоит перебрать с алкоголем – и тогда праздник может закончиться непредсказуемо для всех. Если же все пойдет удачно – ты будешь самым стойким гостем праздника и останешься за столом, даже когда все уже пошли спать.
Ты – яркий, сочный и зажигательный, любишь праздники и тусовки. Ты способен освежить любую, даже самую унылую компанию. Когда ты попадаешь за стол, настроение у всех окружающих моментально становится оранжевым. Это ты без устали развлекаешь всех всю ночь, организуешь поджигание бумажек с желаниями, открываешь шампанское и запускаешь фейерверки, нарядившись в карнавальный костюм.
Ты привык «вариться» в своем мире. Не любишь быть в центре внимания, но без тебя все равно не обходится праздничное застолье, ведь ты – неизменный его участник. Без тебя Новый год – как холодец без мяса. Ты не любишь эксперименты и креатив и предпочтешь шумной вечеринке спокойный праздник под новогодние ТВ-шоу в знакомой компании. Правда, пока вокруг говорят тосты, танцуют и играют в шарады, ты можешь незаметно напиться и быстро оказаться лицом в салате.
Ты – человек традиции, домашний и семейный, так что у тебя все «по классике». Ты – настоящий центр и «база» новогоднего застолья, как салат «Оливье», и уверен, что Новый год нужно встречать дома в кругу семьи. Тебя все любят, поэтому в твоем доме на Новый год собираются все родные и многочисленные друзья. В тебе грамотно сочетаются все необходимые «ингредиенты», поэтому ты никогда не напьешься и обязательно проследишь, чтобы все получили подарки и не спалили новогоднюю елку. Правда, в классический рецепт иногда можно добавить что-то необычное вроде раковых шеек и каперсов, возможно, тогда праздник станет интереснее!
«Дорого-богато – это про тебя. Ты любишь все самое лучшее, потому что заслужил это упорной работой весь год. Поэтому ты ни за что не будешь портить дорогое шампанское пеплом от бумажек с желаниями и не прожжешь новое платье (костюм) или шубу искрами от настольного салюта и бенгальских огней. Ты предпочтешь посмотреть салют в Москве из окна дорогого ресторана под выступления модных артистов и продолжить праздновать на неспешном афтер-пати. Зато тем, кто окажется в твоем обществе, обеспечены хорошие подарки на Новый год.
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