РИАМО - 16 дек. Из курицы можно приготовить пять вкусных и недорогих блюд для новогоднего стола и хорошего времяпрепровождения, сообщает Nation News.

«Основное блюдо, которое можно предложить гостям — это «Курица адобо». Хоть это и филиппинская кухня, но готовится блюдо проще простого», — отмечается в материале.

Для этого блюда понадобятся куриные окорочка — 1250 грамм; лук репчатый — 340 грамм; рис — 300 грамм; уксус столовый 6% — 60 миллилитров; чеснок — 7 зубчиков; зеленый лук — 2 стебля; растительное масло — 5 столовых ложек.; соевый соус классический — 80 миллилитров (можно заменить любым другим); перец черный молотый — 1/2 чайных ложек; лавровый лист — 2 штуки.; сахар — 60 грамм; вода — 600 миллилитров; соль — 1 чайная ложка.

Смешать в отдельно миске соевый соус и все специи, кроме лаврового листа, нарезать туда чеснок. После курицу обжарить на сковородке до румяной корочки — примерно по минуте с каждой стороны. Далее влить соус и добавить нарезанный полукольцами лук. Блюдо нужно довести до кипения и тушить с закрытой крышкой 15 минут. Подавать курицу можно с рисом.

«Над салатом не стоит долго думать. Можно сделать классическое оливье, только с курицей и добавить в него репчатый лук, чтобы оттенить вкус», — добавляется в материале.

Ингредиенты: куриное филе — 3 штуки; картофель — 6 штук; яйца — 6 штук; репчатый лук — 2 штуки; свежие, соленые или маринованные огурцы — 4 штуки; консервированный зеленый горошек — 400 грамм; майонез — 200 грамм; зелень для украшения — по вкусу; соль, перец — по вкусу. Все ингредиенты нужно порезать, смешать в миске и заправить майонезом.

Кроме того, из курицы можно сделать наивкуснейшие «​шарики». Для этого нужны куриная грудка — 100 грамм; сыр мягкий — 100 грамм; сыр твердый — 50 грамм; морковь — 1 штуки; перец черный молотый; майонез; укроп.

Нужно мелко порубить варенную грудку, смешать с отварной морковью, пряным мягким сыром, укропом, майонезом и перцем. Из этой массы сформировать шарики, потереть сыр на мелкой терке и обвалять закуску в нем. Также блюдо можно дополнительно обжарить.

«Закусочные помидоры, фаршированные курицей, также станут украшением новогоднего стола. Подавать их нужно непременно горячими», — отмечается в материале.

Ингредиенты: сыр твердый — 100 грамм; помидоры — 6-8 штук; куриная грудка — 1/2 штуки; майонез; специи. Из помидор нужно вытащил сердцевину и нафаршировать обжаренной на сковородке курицей. Сверху смазать майонезом и потереть сыр. Запекать 15 минут.

Также на для праздничного стола можно приготовить бастурму. Для этого понадобятся куриное филе — 700 грамм; прованские травы — 2 столовые ложки; соль — 2 столовые ложки; масло подсолнечное — 1 столовая ложка; сахар — 2 чайные ложки; перец черный горошком — 5-6 штук; бутоны гвоздики — 3 штуки; лавровый лист — 2-3 штуки; смесь молотых перцев — 1 щепотка; перец красный молотый — 1 щепотка.

Куриное мясо нужно промыть и удалить лишний жир и кости. Затем вскипятить воду, остудить до комнатной температуры, всыпать сахар и соль и размешать до полного растворения. Далее добавить гвоздику, перец горошком и лавровый лист. Опустить в воду мясо и оставить на 12 часов. После мясо вынуть, застелить противень фольгой, выложить туда филе, обмазать смесью специй и поставить в духовку на 15 минут. Затем выключить духовку и оставить готовое мясо еще на два часа.​