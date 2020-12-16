РИАМО - 16 дек. В столичном парке Артема Боровика построят большой храмовый комплекс, в который войдут каменный храм в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона, а также храм-часовня в честь праведного отрока Артемия Веркольского, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Каменный храм в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона рассчитан на 800 человек. Он станет одним из самых больших объектов, возведение которого ведется в рамках программы строительства православных храмов в Москве», — отметил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он добавил, что в столибатной части храма будут замещены классы воскресной школы, трапезная, библиотека, актовый зал, а также подсобные помещения.

Куратор программы строительства православных храмов в Москве, депутат Госдумы и советник мэра Москвы Владимир Ресин отметил, что главный храм посвятят воинам, которые погибли во время ВОВ, а часовня святого праведного отрока Артемия Веркольского увековечит память военных корреспондентов, не вернувшихся живыми из горячих точек. Мраморные доски с именами воинов, которые родились и жили в этом районе столицы, а также погибших на полях сражений установят в главном храме.

В рамках программы, которая предполагает строительство новых православных храмов в столице, на юго-востоке Москвы было введено в эксплуатацию шесть сооружений. Пять храмов находятся на этапе строительства, еще пять на стадии проектирования, по трем ведется подготовительная работа.

Программа реализуется за счет пожертвований. Для сбора денег был создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы». Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл являются сопредседателями попечительского совета Фонда.