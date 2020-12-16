РИАМО - 16 дек. В 2021 году порядка 70 жилых домов введут в эксплуатацию по программе реновации, сообщил журналистам глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию порядка 70 жилых домов на 1 миллион квадратных метров», - сказал Загрутдинов.

По его словам, на данный момент порядка 280 домов находятся в стадии строительства и проектирования.

Он отметил, что с момента старта программы реновации было введено в эксплуатацию 82 жилых дома, из которых 30 ввели в этом году.

«До конца 2020 года планируется передать под заселение 17 жилых домов на 2 342 квартиры», — сказал он.