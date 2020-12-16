РИАМО - 16 дек. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение сотрудникам центрального аппарата ведомства подготовить доклад о ходе проверок мошеннических действий лжеюристов в ряде регионов, в том числе и в Москве, сообщается на сайте ГСУ СК РФ.

Сведения о мошенниках были получены из программы одного из федеральных каналов.

«В эфире говорится об обмане пенсионерки в Москве со стороны юристов компании более чем на полмиллиона рублей. <…> В ГСУ СК России по городу Москве в связи с нарушением прав пожилой женщины организована доследственная проверка», — отмечается в материале.

Также глава СК дал указание проверить материалы СМИ и доложить о бездействии и процессуальных нарушениях сотрудников полиции по данному факту. Ход проверки поставлен на контроль.