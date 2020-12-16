РИАМО - 16 дек. В Подмосковье множество мест, где можно создать запоминающиеся кадры, поэтому жителям региона рассказали о лучших местах для снимков, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Одно из таких мест - храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах. Этот храм под Подольском давно является одним из излюбленных мест для фотосессий. Внешний вид церкви далек от стандартов русского храмого зодчества. Вместо купола здесь красуется корона, а фасады украшены каменными скульптурами апостолов, резным орнаментом, лепными рельефами. Фотосьемка здесь бесплатна.

Еще одно интересно место - усадьба Архангельское. Здесь за фотографирование уже придется заплатить. Но архитектурно-парковый ансамбль богат аллеями, фонтанами, скульптурами и разнообразной застройкой царских времен. Основа усадьбы — дворец, который чаще всего и становится главным героем фотографий.

Также советуют побывать в Храме Владимирской иконы Божией матери в Раменском округе. Съемка бесплатна, но необходимо согласование с настоятелем. Кадры отсюда будут пропитаны особым волшебством и мистикой.

Отличные снимки получаются и в усадьбе Марфино в городском округе Мытищи. Вход свободный, но нужно показать паспорт. Центр усадьбы — двухэтажный кирпичный дворец, расположенный на возвышенности. У его подножья — огромный пруд, к которому спускается парадная белокаменная лестница. Все это напоминает убранство европейских замков эпохи средневековья.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте https://travel.riamo.ru/podkasty.

Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО). Ведущие расскажут слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Путь-дорога».

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