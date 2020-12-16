РИАМО - 16 дек. Выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз», на которой представят произведения XVI-XVII веков, откроется 24 декабря в музее «Новый Иерусалим» в Истре, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В экспозиции будет представлено 70 работ, большую часть из них покажут российской публике впервые. Работы династии Брейгелей, за исключением Питера Брейгеля Старшего, на выставке будут дополнены рядом произведений их современников, которые представляют собой известных фламандских и голландских авторов. Выставка станет завершающим проектом музея, празднующего свой столетний юбилей.

«Если бы во всемирной истории искусств создавались рейтинги великих династий, то одну из первых строк в этом списке без сомнения заняла бы семья Брейгелей. В течение столетия, на протяжении четырех поколений, она подарила человечеству почти дюжину художников, не говоря уже о многочисленных подражателях и последователях брейгелевской традиции. Можно говорить о целом явлении, которое занимает искусствоведов и простых ценителей по сей день», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Большинство произведений, которые представят на выставке, выполнены в технике масляной живописи на дереве. Работы на меди или холстах встречаются реже.

Коллекционеры Валерия и Константин Мауергауз отметили, что на покупку некоторых картин, которые представят на выставке, уходили годы.

Отдельная группа произведений образована работами Франса II Франкена и Себастьяна Вранкса – мастерами исторического и батального жанров, которые создавали произведения камерного формата. Предметом гордости Мауергауз стали произведения фламандских и голландских натюрмортистов, в частности, раннего этапа в развитии этого жанра. Такие картины стали предметом повышенного интереса специалистов и широкого круга зрителей уже после Второй мировой войны. Они за редким исключением отсутствуют в музеях России.

«Творчество старых мастеров никогда еще столь обширно не представлялось в Новом Иерусалиме. Мы давно подходили к этой теме и рады, что удалось раскрыть ее настолько полно», – сказал генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

Куратор выставки Вадим Садков добавил, что тематическая выставка первоклассных картин, которые хранятся в частном собрании, отлично характеризует индивидуальные особенности внутреннего развития и последующей трансформации брейгелевской традиции в живописи Фландрии и Голландии на протяжении XVII века.

В рамках выставки, площадь которой составит 650 квадратных метров, готовят образовательные офлайн и онлайн-мероприятия, экскурсии и лекции. К вернисажу также представят каталог выставки.

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