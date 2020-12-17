РИАМО - 17 дек. Расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с четверга по 20 декабря из-за строительства подземного вестибюля с тоннелем на станции МЦД-1 Тимирязевская, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

В этот период во время технологических «окон» с 23:25 до 05:30 железнодорожники проведут работы на 1 и 2 главных путях по установке специальных конструкций для последующего монтажа пролетных строений.

«Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов во время строительства подземного вестибюля с тоннелем. Параллельно на станции ведутся работы по строительству фундаментов двух новых платформ», - говорится в сообщении.

Технологические «окна» назначены преимущественно с использованием ночного времени, чтобы сохранить объемы движения в часы пик. В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, несколько электричек выведут из расписания. Некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».