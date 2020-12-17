РИАМО - 17 дек. Президент России Владимир Путин проведет ежегодную итоговую пресс-конференцию в четверг в дистанционном формате, сообщается на сайте Кремля.

Лидер России будет отвечать на вопросы из своей резиденции в Ново-Огареве.

Глава государства выйдет на связь в 12:00 по московскому времени. Транслировать конференцию будут телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «Первый канал», «НТВ», и «МИР», послушать ее можно будет на радиостанциях «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».

В этом году на большую конференцию Путина аккредитовались более 700 журналистов. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра международной торговли.Однако задать вопрос президенту смогут не только представители СМИ, но и граждане РФ.

В этом году мероприятие проходит в формате онлайн в связи с пандемией коронавирусной инфекции.