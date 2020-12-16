РИАМО - 16 дек. Согласно социологическому исследованию, большинство жителей Подмосковья (57 %) предпочитают записываться к врачу через сервис «Электронная регистратура» в ЕМИАС на портале госуслуг Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Социологическое исследование было проведено по заказу ГУСК региона. В ноябре специалисты независимого агентства Magram Market Research опросили 1,6 тысячи жителей области в возрасте от 18 лет и старше. Они выясняли предпочтительные способы взаимодействия жителей Подмосковья с медицинскими организациями.

«Как показывают опросы, чаще всего для записи ко врачу в поликлинику жители пользуются сервисом «Электронная регистратура» в ЕМИАС на портале госуслуг Московской области (57 %). Респонденты назвали этот способ самым удобным (53 %)», - говорится в сообщении.

При этом каждый пятый предпочел бы по старинке позвонить в регистратуру (20 %). А каждому четвертому удобнее всего было бы записаться на следующий визит прямо на приеме у лечащего врача (24 %).

О частоте обращения в медицинские учреждения в 2020 году свидетельствуют следующие цифры. Как минимум каждый второй опрошенный (50 %) обращался за помощью по страховке ОМС, при этом более трети из них (37 %) вызывали врача на дом.

Среди жителей Подмосковья достаточно высок запрос на оперативную связь с представителями медицинских учреждений (43 %). Причем 37% опрошенных предпочли бы сделать это в мессенджерах. Самый большой отклик на эту идею среди респондентов 25–44 лет (47 %).