РИАМО - 16 дек. На пост главы управы Молжаниновского района Москвы назначен Александр Валитов, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Назначить Валитова Александра Хусаиновича на должность главы управы Молжаниновского района города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы», — говорится в документе.

При этом контракт не должен превышать предельный срок замещения указанной должность, установленный нормативно-правовыми актами столицы.

Ранее Валитов занимал должность исполняющего обязанности главы управы Молжаниновского района.