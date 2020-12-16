РИАМО - 16 дек. По итогам первого полугодия 2020 года уровень бедности повысился на 0,9 процентных пункта — до 13,2%, по данным Всемирного банка, меры борьбы с бедностью в РФ являются эффективными, передает РБК.

Рост уровня бедности связан с сокращением реальных располагаемых доходов (на 4,3% в январе—сентябре к тому же периоду годом ранее).

«Однако уровень бедности остается ниже, чем в первом полугодии 2018–2019 годов, отмечает ВБ, потому что «меры социальной поддержки частично амортизируют сильное негативное воздействие кризиса на занятость и располагаемые доходы населения», - говорится в сообщении.

Уровень бедности, согласно прогнозам Всемирного банка, сделанным до пандемии, мог бы составить 12% в 2020 году. Таким образом, антикризисные меры поддержки населения позволят снизить уровень бедности даже больше, чем в сценарии с отсутствием пандемии.