РИАМО - 16 дек. Прожиточный минимум в расчете на душу населения за третий квартал 2020 года установился в Москве на уровне 18 029 рублей, в сравнении со вторым кварталом он вырос на 188 рублей, соответствующее постановление мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте градоначальника.

«Установить величину прожиточного минимума в Москве за третий квартал 2020 года: в расчете на душу населения – 18 029 рублей; для трудоспособного населения – 20 589 рублей», – говорится в сообщении.

Уровень прожиточного минимума за третий квартал этого года для пенсионеров достиг 12 722 рублей, для детей – 15 582 рублей.

Для сравнения, размер прожиточного минимума в Москве за второй квартал текущего года составлял 17 841 рубль на душу населения.

Для трудоспособного населения столицы прожиточный минимум во втором квартале составлял 20 361 рубль, для пенсионеров — 12 606 рублей, для детей – 15 450 рублей.