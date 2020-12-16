РИАМО - 16 дек. Прожиточный минимум в расчете на душу населения за третий квартал 2020 года установился в Москве на уровне 18 029 рублей, в сравнении со вторым кварталом он вырос на 188 рублей, соответствующее постановление мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте градоначальника.
Уровень прожиточного минимума за третий квартал этого года для пенсионеров достиг 12 722 рублей, для детей – 15 582 рублей.
Для сравнения, размер прожиточного минимума в Москве за второй квартал текущего года составлял 17 841 рубль на душу населения.
Для трудоспособного населения столицы прожиточный минимум во втором квартале составлял 20 361 рубль, для пенсионеров — 12 606 рублей, для детей – 15 450 рублей.
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