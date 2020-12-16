РИАМО - 16 дек. На фасаде Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве разместят мемориальную доску в память о руководителе ГМИИ Ирине Антоновой, которая скончалась в декабре на 99-м году жизни, сообщает «Интерфакс».

Доска в честь Антоновой будет соразмерна доскам создателей музея.

«Самое простое, что мы можем сделать и сделаем – это доска на фасаде здания, причем мы хотим ее сделать ее соразмерной доске (Ивана – ред.) Цветаева (первый директор музея - ред.) и (Юрия – ред.) Нечаева-Мальцова (меценат – ред.), чтобы Антонова вошла в этот ряд, что соответствует истории и абсолютно закономерно»​, — сказала директор учреждения Марина Лошак.

Есть вероятность, что доску установят к 40-му дню со смерти Антоновой. Планируется сделать кабинет, в котором работала Антонова и в котором работал Цветаев, сделать мемориальной комнатой и назвать «Кабинетом директора». Проект кабинета выберут по конкурсу. Также в честь многолетнего руководителя ГМИИ откроют Центр научных знаний в области гуманитарных дисциплин.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Она возглавляла ГМИИ имени Пушкина в 1961-2013 годах, а затем была назначена президентом музея. Антонова впервые смогла привезти в Советский Союз на выставку картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

В 1979 году Антонова получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Кроме того, она дважды была удостоена Государственной премии РФ.​