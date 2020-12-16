РИАМО - 16 дек. Надземный пешеходный переход построят над путями первого Московского центрального диаметра между улицей Бутырский Вал и Бумажным проездом в столице, проект одобрен Москомархитектурой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Переход в этом месте долгое время был организован прямо по железнодорожным путям, новое решение призвано исправить эту ситуацию и повысить безопасность пешеходов. Проект выполнен в строгих формах, с вытянутыми скошенными формами, отсылающими к окружающей застройке и формирующими стремительный образ, стимулирующий к движению», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул, что выходы из перехода расположатся так, чтобы их было лучше видно со стороны прилегающих улиц – это поможет пешеходам лучше ориентироваться и быстрее добираться до перехода. А рядом с выходом в сторону Бумажного проезда появится сквер.

Переход облицуют керамогранитом. Общая площадь сооружения составит около 850 квадратных метров.