РИАМО - 16 дек. В столице в вечерний час пик пробки достигли девяти баллов из десяти возможных, основные затруднения наблюдаются в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено на Садовом кольце, на северо-востоке и юго-западе ТТК. Кроме того, стоят участки МКАД на юго-востоке и северо-востоке.

Сложно проехать на Москворецкой набережной, Новом Арбате, участке Кутузовского проспекте, Неглинной улице, Большой Лубянке, Серебрянической набережной и других улицах города.

По прогнозам, к 20:00 пробки спадут до семи баллов, в 21 часу затруднение движения в столице будет оцениваться в пять баллов, к 22:00 дороги полностью разгрузятся. Пробки составят два балла.