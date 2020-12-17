В Московском регионе уже стартовали новогодние шоу и программы. Чтобы ощутить рождественскую атмосферу, гости и жители столицы могут посетить «АвтоЕлку», балет «Щелкунчик», новогоднее представление «Москва – Кассиопея» в цирке танцующих фонтанов или посмотреть кинопремьеру «Обратная связь». Тем, кто не хочет откладывать покупку подарков близким и друзьям на конец декабря, советуем заглянуть на маркет «4 сезона», а тем, кто предпочитает оставаться дома, – посмотреть выставку картин искусственного интеллекта. Об этих и других мероприятиях – в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 18 декабря

SpaceJazz

Где: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36 стр. 24

Когда: 18 декабря в 20:00

Стоимость: пуфик – 900 рублей, VIP-место на пуфике (1–3 ряд) – 1200 рублей

Необычный концерт с эффектом присутствия в бескрайнем космосе пройдет в пятницу, 18 декабря, в уникальном мультимедийном зале креативного пространства «Люмьер-Холл». Чтобы максимально ощутить полное расслабление и чувство полета, зрителям предлагают слушать инструментальный джаз, сидя на удобных пуфиках в окружении больших экранов, на которых будет транслироваться видеоряд. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

Новогодние программы 2020–2021 для детей в Москве: автоелки и онлайн‑блокбастеры>>

Мюзикл «ПраймТайм!»

Где: г. Москва, Пушкинская пл., д. 2

Когда: 18 и 19 декабря в 19:00, 20 декабря в 14:00

Стоимость: от 900 рублей

Мюзикл «ПраймТайм!» рассказывает историю девушки, решившей покорить Москву. Она во что бы то ни стало хочет добиться поставленных целей – победить в главном вокальном телевизионном конкурсе страны и стать первой женщиной, выигравшей в рэп-батле. Это шоу о современной молодежи, о поиске счастья и своего места в жизни и, конечно, о любви. Билеты можно купить на сайте Московского театра мюзикла.

Балет «Щелкунчик»

Сайт мэра Москвы

Где: г. Москва, ул. Лесная, д. 18

Когда: 18 декабря в 19:00

Стоимость: от 1 000 рублей

Тем, кто хочет окунуться в сказочную атмосферу рождества, советуем в пятницу, 18 декабря, сходить на классический балет «Щелкунчик» в постановке известного балетмейстера Мариуса Петипа в ДК имени Зуева. Постановка понравится и взрослым, и детям, ведь, помимо ярких разноцветных костюмов, запоминающихся персонажей и волшебной таинственности, свойственной произведениям Гофмана, она несет в себе глубокий философский смысл. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекс. Афиша».

Куда поехать на Новый год 2021 в России: ограничения и зимние развлечения в регионах>>

Виртуальная выставка нейросетевого искусства

Где: сайт галереи

Когда: в любое время

Стоимость: бесплатно

Компания «Яндекс» открыла виртуальную выставку картин, созданных искусственным интеллектом. В экспозицию вошло порядка 4 тысяч работ. Все они написаны нейросетью, которую обучили разным художественным течениям живописи – абстракционизму, кубизму, сюрреализму, экспрессионизму и другим. В итоге программа начала создавать свои уникальные изображения. Их разделили на четыре темы: «Люди», «Природа», «Город» и «Настроение». Что примечательно, любой желающий может забрать одну картину себе – подлинник отдадут в хорошем разрешении, а всем остальным будет доступна лишь копия в более низком качестве. Кстати, это совершенно бесплатно.

СУББОТА, 19 декабря

Новогоднее шоу «Москва – Кассиопея»

Где: г. Москва, ул. Мельникова, д. 7, стр. 1

Когда: 19 декабря в 11:00 и 15:00, 20 декабря в 11:00 и 19:00

Стоимость: от 500 рублей

Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» подготовил новое новогоднее шоу «Москва – Кассиопея». Зрителей ждет самый настоящий космический цирк – действо сопровождает межгалактическая музыка, артисты одеты в скафандры и бортовую одежду от фантастического модельера, дизайнера и художника Сабины Горелик. За 40 минут до спектакля в фойе проходит детская развлекательная программа. Продолжительность шоу – 2,5 часа. Билеты можно приобрести на сайте цирка.

Что почитать на праздниках: 10 бестселлеров для хорошего настроения>>

«АвтоЕлка 2021»

Где: Московская обл., Раменский р-н, пос. Быково, ул. Советская, д. 19/1

Когда: 19 и 20 декабря в 15:00, 17:30 и 20:00

Стоимость: от 7 500 рублей

«АвтоЕлка 2021» – грандиозное новогоднее шоу для автолюбителей. Мероприятие пройдет на территории аэропорта Быково. Транслировать звуковое сопровождение будут по радио – для этого потребуется всего лишь поймать определенную FM-частоту. Зрителей ждут цирковые номера на движущихся машинах, выступление автокаскадеров, шоу танцующих экскаваторов, веселая музыка и многое другое. Завершит вечер грандиозный фейерверк. Купить билеты и узнать подробности можно на сайте «Яндекс. Афиша».

Маркет «4 сезона»

сайт foursiz.com

Где: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 1, строение 17

Когда: 19 и 20 декабря с 12:00 до 20:00

Стоимость: бесплатно

В грядущие выходные на территории общественного городского пространства «Хлебозавод» пройдет очередной маркет «4 сезона». Он соберет на одной площадке талантливых дизайнеров, мастеров хендмейда и авторские бренды. У гостей будет хорошая возможность приобрести оригинальные подарки родным и друзьям на Новый год. Также в рамках маркета состоится множество мастер-классов по созданию слаймов, свечей, украшений, игрушек и многого другого. Записаться на них можно на портале. Для посетителей ярмарки будет работать фуд-корт с ароматными напитками, закусками, экопродуктами и домашними обедами.

Как сэкономить на такси: работающие лайфхаки от водителей>>

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 декабря

Шоу «Кинозвук»

Где: г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 8

Когда: 20 декабря в 19:00

Стоимость: от 5 700 рублей

В воскресенье в 19:00 в Доме музыки состоится уникальное мультимедийное шоу саундтреков «Кинозвук». Гости смогут послушать известные музыкальные композиции в исполнении симфонического оркестра Collegium Musicum и хора. «Маска», «Джеймс Бонд», «Терминатор», «Назад в будущее», «Робокоп», «Альф», «Твин Пикс», «Санта Барбара», «Том и Джерри», «Черный плащ», «Форт Боярд», «Зов джунглей», «В мире животных» – в этот вечер прозвучат популярные темы из этих и других фильмов, сериалов и телепередач 1980–1990-х годов. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

Киноконцерт «Союзмультфильм»

Где: г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6

Когда: 20 декабря в 11:00, 15:00 и 19:00

Стоимость: от 5 000 рублей

Еще один киноконцерт пройдет в воскресенье в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Здесь симфонический оркестр сыграет произведения из всеми любимых картин «Союзмультфильма» – «Чебурашки», «Бременских музыкантов», «Ну, погоди!», «Летучего корабля», «Щелкунчика» и многих других. Кадры из мультиков будут транслировать синхронно с музыкой на большом экране. Приобрести билеты можно на сайте учебного заведения.

Что подарить на Новый год 2021: 8 оригинальных идей>>

Спектакль «Три товарища»

Где: г. Москва, Чистопрудный бул., д. 19

Когда: 20 декабря в 19:00

Стоимость: от 2 000 рублей

На сцене театра «Современник» в воскресенье, 20 декабря, покажут спектакль «Три товарища» в постановке Галины Волчек. В основе сюжета одноименный роман Эриха Марии Ремарка о жизни потерянного поколения. История повествует о трех друзьях, вернувшихся с войны. Они были героями, но в итоге стали никому не нужны – у них осталась лишь дружба, за которую нужно держаться несмотря ни на что. Однажды любовь меняет жизнь одного из главных героев, однако конец у этой сюжетной линии довольно печальный.

В ролях: Дарья Фролова, Сергей Юшкевич, Сергей Гирин, Ульяна Лаптева, Александр Берда, Татьяна Лялина и другие.

Приобрести билеты можно на сайте театра.

Кинопремьеры

Комедия «Обратная связь»

На большие экраны выходит продолжение полюбившейся многим истории о том, как семеро друзей решили за ужином поиграть в опасную игру, зачитывая сообщения вслух и разговаривая по телефону исключительно по громкой связи. Это привело к катастрофе. На этот раз те же герои – Борис, Алина, Вадим, Лев, Ева, Катя и Дима – снова собираются вместе, чтобы встретить Новый год. В разгар праздника друзья решают сыграть в шарады с записками. Чем это закончится?

В главных ролях: Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова и Александр Демидов

Режиссер: Алексей Нужный

Как поздравить друзей бесконтактно: 8 идей подарков >>

Ужасы «Звонок. Последняя глава»

По сюжету, психолог Маю Акикава озадачена поведением своей новой пациентки – маленькой девочки, которая чудом выжила при пожаре. Ребенок ничего не говорит, но врач подозревает, что она обладает психокинетическими способностями. Чтобы узнать хоть что-то, младший брат Маю, популярный видеоблогер, отправляется в сгоревшую квартиру.

В главных ролях: Эридза Икэда, Такаси Цукамото, Хироя Симидзу и другие

Режиссер: Хидэо Наката

Боевик «Брешь»

Действие фантастического боевика с Брюсом Уиллисом, Коуди Кирсли и Рэйчел Николсон в главных ролях происходит в будущем – в 2242 году. После эпидемии выжившие люди направляются к новой планете на космическом корабле. Неожиданно звездолет захватывает инопланетный монстр, который убьет всех, если не дать ему отпор.

Режиссер: Джон Суитц