РИАМО - 16 дек. Правоохранители задержали в Московской области двух мужчин и женщину, перевозивших крупную партию героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОНК и ОГИБДД УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу по подозрению в незаконном обороте наркотиков остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 39-летнего уроженца Средней Азии», — отмечается в материале.

В машине также находились 43-летний и 45-летняя уроженцы одной из среднеазиатских республик.

«При личном досмотре задержанных и автомобиля обнаружено и изъято более 1,5 тысяч свертков из полимерного материала», — сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Результаты химического исследования показали, что их содержимое является наркотическим средством героином.

При обыске у подозреваемых нашли и изъяли еще 200 полимерных свертков с аналогичным наркотическим средством. Общая масса изъятого составила более 4 килограммов. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело и заключили их под стражу.