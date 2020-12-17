РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. В 2020 году исполняется 75 лет Московскому областному онкологическому диспансеру (МООД) в Балашихе, юбилейную итоговую научно-практическую конференцию с участием ведущих онкологов России и региона проведут в онлайн-формате в четверг, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году традиционное итоговое мероприятие будет необычным. Впервые конференция пройдет в онлайн-формате, но самое главное, посвящена она будет большому юбилею. В этом году исполняется 75 лет работы Московского областного онкологического диспансера, и в целом онкологической службы Московской области. Состоится мероприятие 17 декабря в конференц-зале областного онкодиспансера», - говорится в сообщении.

В конференции примет участие генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн, главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения региона Андрей Костин, главный врач МООД Владимир Асташов и другие.

«С 09:00 до 10:00 состоится регистрация участников. В 10:00 - открытие конференции. Завершится мероприятие в 14:30 подведением итогов. Подключиться к конференции можно на онлайн-портале onco75.medinnova.org», - добавляется в материале.