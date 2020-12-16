РИАМО - 16 дек. В Одинцовском городском округе продолжается реализация губернаторской программы по предоставлению бесплатного жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в среду глава округа Андрей Иванов вручил ключи от новых квартир Кристине Бойцовой, Михаилу Прокофьеву и Владимиру Снеткову, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Всего в этом году уже 30 детей-сирот обеспечили собственным жильем.

«Конец года — это всегда заряд оптимизма, большие планы и, конечно, надежды на будущее. А еще это зимнее предновогоднее волшебство. Сегодня Кристина, Михаил и Владимир смогут ощутить его в полной мере, когда заедут в новые квартиры. Новоселье — это особенный праздник и особенные чувства», – сказал Иванов.

Все квартиры расположены в шаговой доступности от объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. В помещениях выполнена улучшенная отделка, включающая установку стеклопакетов и входной металлической двери, сантехнического и электрооборудования, отопительных приборов. За счет муниципалитета закуплены современная мебель и необходимая бытовая техника.

С 2014 года в рамках реализации программы «Жилище» в свои квартиры въехали 125 юных жителей муниципалитета — это ребята, числившиеся в реестре детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2014 году новоселами стали 16 человек, в 2015-м — 10, в 2016 году — 18, в 2017 году — 14, в 2018 году — 18, в 2019 году — 19, а в 2020-м — 30. Еще двое станут новоселами до конца этого года.