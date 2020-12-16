РИАМО - 16 дек. На юго-западе столицы мужчина ранил своего знакомого, после чего потерпевший скончался в больнице, по этому факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Ночью 15 декабря 2020 года вблизи дома, расположенного по улице Паустовского, между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшему колото-резаное ранение в область груди, после чего скрылся», — сказала Иванова.

Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где несмотря на оказанную помощь, скончался.

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к совершению преступления.