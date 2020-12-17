РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Филиал Музея Победы в подмосковном Красногорске откроют в четверг после капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«17 декабря Красногорский филиал Музея Победы вновь распахнет свои двери для посетителей», - говорится в сообщении.

В течение 9 месяцев филиал был закрыт для гостей. Во время весеннего этапа ограничений там начали капитальный ремонт. За лето заменили кровельное покрытие, окна и пол на первом этаже, покрасили стены, полностью переоформили входную зону.

Показать гостям обновленный музей осенью не удалось — вновь были введены ограничения. Зато теперь музей встречает посетителей не только отремонтированными залами, но и новыми выставками и программами.

Гостей ждет новая выставка «Новогоднее чаепитие» в рамках музейного проекта «Приближение. История в деталях» и тематическая временная экспозиция «Комиссары Победы», посвященная советским политическим работникам.

Для участников церемонии торжественного открытия - учеников образовательного центра «Созвездие» - сотрудники музея подготовили специальную новогоднюю программу «Шесть ключей от Нового года».

«Перед ребятами будет стоять ответственная задача - открыть музей для самого главного праздника – Нового года. Чтобы после долгих месяцев ожидания музей вновь распахнул свои гостеприимные двери для посетителей», - добавляется в материале.

Ребятам предстоит пройти сложные, но интересные и веселые испытания, ведь не так-то просто найти 6 ключей от музейных дверей.

Начало программы в 10:00. Музей расположен по адресу: Красногорск, улица Народного ополчения, 15.​