РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Сотрудники межведомственной комиссии по мобилизации доходов в подмосковном Подольске проведут заседание в режиме онлайн в четверг, сообщается на сайте администрации округа.

В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с ограничениями по распространению коронавирусной инфекции на территории Московской области, администрацией городского округа Подольск принято решение о проведении выездной межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области дистанционно.

«В таком режиме в соответствии с планом, утвержденным главой округа Николаем Пестовым, 17 декабря пройдет заседание комиссии по промышленной площадке «ПАЗ», - говорится в сообщении.