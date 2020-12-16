РИАМО - 16 дек. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха завершилась подготовка полноценной лыжной трассы на 2,5 километра, процесс искусственного оснежения с помощью пушек и укладки снежного полотна занял около двух недель, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На протяжении двух недель велась беспрерывная работа по подготовке трассы в Одинцовском парке. Сегодня у наших жителей и спортсменов есть возможность одними из первых обкатать лыжню длиной в 2,5 километра и шириной 6 метров», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что погода пока не радует частыми и обильными снегопадами, поэтому готовить трассу пришлось с помощью использования пушек, которые за это время создали около 5 тысяч кубометров искусственного снега.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 31 декабря планируется проведение традиционной Манжосовской гонки.