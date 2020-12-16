РИАМО - 16 дек. Прокуратура Москвы организовала проверку частного агентства, предоставляющего услуги суррогатного материнства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что агенство нарушило требования федерального законодательства, в том числе об охране здоровья граждан и защите прав несовершеннолетних.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, Пресненским межрайонным прокурором столицы материал процессуальной проверки по обращению женщины о нарушении ее прав работниками указанной организации и оставлении в опасном для жизни и здоровья состоянии изъят из органов полиции и передан в территориальный орган ГСУ СК России по Москве.