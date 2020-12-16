РИАМО - 16 дек. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» запустила акцию, которая определит «Народную новогоднюю столицу России», за это звание смогут побороться и города Подмосковья.

Чтобы «номинировать» город, нужно в социальной сети («ВКонтакте», Facebook, Instagram, Tiktok, «Одноклассники») опубликовать фото или видео с призывом «Встречай Новый год с/Название населенного пункта».

Обязательные хештеги акции: #НовыйГодВРоссии, #Названиенаселенногопункта.

Город, который наиболее часто будет упоминаться в постах, выберут народной новогодней столицей.

В этот город в начале 2021 года приедут блогеры-эксперты от проекта «Топ блог». «Мастера гостеприимства» снимут эксклюзивное тревел-шоу о городе.